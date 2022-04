Ortopedia a Fucecchio, riparte la chirurgia. Attivi 16 posti letto per il ricovero

Dopo mesi di attesa riparte a pieno regime anche l’attività di chirurgia protesica all’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio a seguito del periodo di sospensione a causa della riduzione del personale infermieristico impegnato in area Covid.

Tutte le mattine vengono eseguiti interventi di protesi di anca e ginocchio, insieme a quelli in day surgery, quest’ultima attività, già ripresa da oltre due mesi. La chirurgia ambulatoriale viene invece effettuata ogni martedì pomeriggio.

Nel corso degli ultimi mesi gli interventi chirurgici non sono mai stati sospesi, ma sono stati effettuati in service all’interno delle strutture convenzionate con l’Azienda sanitaria (Frate Sole a Figline). Con il recupero di personale infermieristico sono di nuovo attivi anche il totale dei posti letto dedicati al ricovero (inizialmente saranno 16, in seguito ampliabili fino a 30).

“Al momento riusciamo ad effettuare una media di circa 25 interventi a settimana, 100 al mese. Con la ripresa a pieno ritmo dell’attività chirurgica protesica e grazie all’uso di strumentazione tecnologicamente avanzata auspichiamo, nell’arco di un anno solare, di eseguire circa 1000 interventi”, sottolinea il dottor Simone Nicoletti, direttore del centro ortopedico di Fucecchio

“Con la totale ripresa dell’attività chirurgica programmata il presidio di Fucecchio è tornato ad esercitare la sua funzione originaria di centro dedicato all’ortopedia. E’ un bel segnale di ripartenza dopo mesi di attesa a causa dell’emergenza pandemica”, afferma la dottoressa Silvia Guarducci.

“L’azienda sta ultimando anche un progetto in collaborazione con la struttura complessa formazione aziendale per diventare un centro di formazione sul campo per chirurghi ortopedici che giungono da altri ospedali – conclude il dottor Stefano Michelagnoli, direttore dipartimento chirurgico Asl Centro -. Grazie a questo progetto l’ospedale di Fucecchio apre le porte della sala operatoria per ospitare chirurghi che vogliono perfezionarsi in ambito della chirurgia della spalla e chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio”.