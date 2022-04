Sorprese a imbrattare i muri: nei guai 4 ragazze

Sono state sorprese a imbrattare i muri tra via dei Mille e via Paoli, a Pisa.

All’opera 4 giovani ragazze residenti a Pisa, smascherate attorno alle 2 di notte dagli agenti della squadra volanti della questura, arrivati sul posto dopo le segnalazioni di alcuni residenti. Il materiale utilizzato per l’imbrattamento è stato sequestrato mentre le ragazze sono state denunciate per il reato di deturpamento e imbrattamento e per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, perché durante le fasi dell’intervento si si sono opposte fisicamente, senza riuscirci, alle identificazioni.