Coronavirus, 50 nuovi casi nei comuni del Cuoio

Sono 364 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Pisa nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi positivi in Toscana sono 2921 su 20754 test di cui 3.201 tamponi molecolari e 17.553 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,07% (74,0% sulle prime diagnosi).

Nel comprensorio i casi sono 50: 8 a Santa Maria a Monte, 14 a Castelfranco, 14 a San Miniato, 6 a Fucecchio, 6 a Santa Croce sull’Arno e 2 a Montopoli.

In Toscana sono 1.097.551 i casi di positività al Coronavirus, 2921 in più rispetto a ieri (756 confermati con tampone molecolare e 2.165 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.035.643 (94,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 3201 tamponi molecolari e 17553 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,1% è risultato positivo. Sono invece 3948 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 74% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 52061, +0,9% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 641 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in più).

Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un’età media di 84,2 anni. Sono 1 a Massa Carrara, 2 a Pisa, 1 a Siena, 1 a Grosseto.

L’età media dei 2.921 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (15% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 24% tra 60 e 79 anni, 11% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (756 confermati con tampone molecolare e 2.165 da test rapido antigenico). Sono 306128 i casi complessivi ad oggi a Firenze (788 in più rispetto a ieri), 75697 a Prato (156 in più), 88288 a Pistoia (220 in più), 53731 a Massa (123 in più), 115240 a Lucca (283 in più), 125619 a Pisa (364 in più), 97033 a Livorno (328 in più), 100586 ad Arezzo (254 in più), 76489 a Siena (220 in più), 58185 a Grosseto (185 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 1200 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 1062 nella Nord Ovest, 659 nella Sud est.

Complessivamente, 51420 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (461 in più rispetto a ieri, più 0,9%).

Le persone complessivamente guarite sono 1.035.643 (2469 in più rispetto a ieri, più 0,2%).