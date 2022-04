Cultura in lutto per la morte della professoressa Carolyn Dooley Gianturco

Ieri (29 aprile) ci ha lasciato la professoressa Carolyn Dooley Gianturco, conosciutissima anche in Lucchesia per la sua attività musicologica e per aver formato uno stuolo di studiosi che nel ricordo apprezzano la sua competenza, severità e concretezza. È stata infatti per decenni docente di storia della musica alla facoltà di lettere dell’università di Pisa.

Eccezionale didatta ed animatrice culturale, ha inciso profondamente nel tessuto culturale non solo toscano ma internazionale. Ha ricoperto i ruoli di presidente della società italiana di musicologia e di vicepresidente della Società internazionale di musicologia.

Oltre ad aver definito e divulgato i generi poetico-musicali italiani del Seicento, in virtù del suo inflessibile rigore ha ricostruito ex novo la vita e l’opera di Alessandro Stradella (1643-82), prima assolutamente romanzata. Ne stava curando l’Opera Omnia, in qualità di presidente e direttore dell’edizione nazionale istituita e finanziata dal Ministero per i beni e le attività culturali, attualmente giunta al 16esimo volume su 42 preventivati.

Carolyn Gianturco aveva studiato musica e musicologia nelle università di Marywood, di Rutgers e di Oxford, sotto la guida del celebre Jack Westrup.

Nell’anno accademico 1999-2000 ha fondato il coro dell’università di Pisa e ne ha mantenuto il coordinamento fino al 2013. Dal 2010 al 2013 le è stato affidato il coordinamento del Centro per la diffusione della cultura e della pratica musicale, che nel 2021 è confluito nel Centro per l’innovazione e la diffusione della Cultura dell’ateneo pisano come polo musicale.

La Gianturco è stata fondatrice e presidente dell’Associazione toscana per la ricerca delle fonti musicali, e ha fondato e diretto la doppia-collana Studi musicali toscani: Ricerche e cataloghi e Musiche.

Come riconoscimento della sua impressionante attività, per i tipi di Ets, nel 2004 è uscito Florilegium Musicae. Studi in onore di Carolyn Gianturco.

La camera del commiato è allestita alle cappelle della Misericordia in via Pietrasantina a Pisa. Il funerale sarà alle 16 di martedì (3 maggio) nella chiesa pisana di San Paolo a Ripa d’Arno. Lascia nello sconforto il marito Franco Gianturco, astrochimico di fama.