Litigano per l’affidamento del figlio minore, arriva la polizia

Intervento delle volanti della questura di Pisa, ieri sera (29 aprile) poco dopo le 21, nella zona Porta a Lucca.

Gli agenti hanno riportato la calma in una abitazione dove era scoppiata una lite, l’ennesima, fortunatamente solo verbale, tra due ex conviventi, entrambi italiani, in merito all’affidamento del figlio minore che vive con la madre, e in particolare sugli orari e le modalità del diritto di visita da parte del padre.