Pisa sotto la lente di ingrandimento: identificate 29 persone e ispezionati 3 locali

Nuovi controlli a Pisa, nella serata di ieri (29 aprile).

Gli agenti della questura della città della Torre hanno battuto il centro storico e la zona della Stazione, assieme ad altre forze di polizia, per contrastare lo spaccio di droga, la vendita abusiva di bevande alcoliche e prevenire il crimine, oltre che reprimere il fenomeno dell’immigrazione clandestina e vigilare sull’osservanza delle disposizioni adottate dal governo per il contenimento e la gestione dell’epidemia da Covid.

Nell’ambito del servizio di pattugliamento sono state identificate 29 persone e controllati tre esercizi commerciali, senza rilevare criticità degne di nota.

Nella mattinata di ieri, in via Darsena, una pattuglia delle volanti ha ritrovato una vettura di media cilindrata rubata il 24 marzo in via di Putignano, restituendola al proprietario