Tanta paura per un’auto in fiamme nel centro di Santa Croce sull’Arno

Ha visto il fumo uscire dal cofano e ha parcheggiato l’auto a bordo strada per chiedere aiuto. A niente però sono serviti gli estintori scaricati da un paio di commercianti: la macchina ha continuato a bruciare, riempiendo di fumo una delle strade principali del centro di Santa Croce sull’Arno.

È successo intorno alle 11 di questa mattina (30 aprile) in via Puccioni, a pochi passi dal cinema Lami e dalla farmacia comunale, in una zona trafficata su cui affacciano abitazioni e negozi della cittadina conciaria.

Per cause da accertare, l’auto ha iniziato a prendere fuoco mentre proveniva dal rettilineo di via Francesca Sud, costringendo l’automobilista a fermarsi sul lato sinistro della carreggiata poco dopo la curva di via Puccioni. Alcuni negozianti sono usciti delle proprie attività per provare a spegnere le fiamme con un paio di estintori, anche se alla fine è servito l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco che hanno lavorato alcuni minuti per estinguere l’incendio e mettere in sicurezza l’Alfa Romeo, rimasta con il cofano completamente distrutto e incenerito dalle fiamme.

L’incendio ha parzialmente danneggiato anche la Volkswagen T-Rock parcheggiata di fronte, oltre a mandare in tilt per circa mezz’ora la viabilità in ingresso al centro storico. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale di Santa Croce.