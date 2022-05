Il fuoco divora un oliveto: scatta una denuncia

Incendio boschivo a Capraia e Limite, sul posto sono intervenuti i Forestali di Tavarnelle Val di Pesa che hanno verificato che il rogo aveva interessato prevalentemente un oliveto e marginalmente un’area boscata.

L’oliveto percorso dal fuoco era incolto mentre in quello a margine, non interessato dal fuoco, vi erano in corso operazioni di potature di olivi e vi erano sparse diverse tracce di bracieri, derivanti da abbruciamenti di residui vegetali. Da una ricognizione dei luoghi, è stato individuato quale punto di insorgenza dell’incendio uno di questi bracieri, in quanto risultava molto caldo ed era posizionato accanto ad un notevole quantitativo di residui vegetali ancora da bruciare, vicino ad un olivo potato probabilmente nella stessa giornata vista la presenza di due scale appoggiate all’olivo stesso e posizionato a sud dell’area percorsa dal fuoco, che si presentava in ripida pendenza.

Successivamente i Forestali di Empoli, competenti per territorio, si sono recati sul luogo dell’incendio ed hanno effettuato la geolocalizzazione dell’area percorsa dal fuoco, riscontrando che la superficie interessata all’incendio risultava essere di quattromila metri quadrati, concordando con i colleghi di Tavarnelle Val di Pesa che il fuoco fosse partito dal punto di abbruciamento di residui vegetali corrispondente al braciere.

Da ulteriori indagini è emerso infine che l’incendio era partito dall’abbruciamento effettuato dal figlio del proprietario dell’oliveto dove erano in corso le potature.

E’ stato dunque segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di incendio boschivo colposo. Considerato che era stato istituito dalla Regione Toscana il periodo a rischio incendio, per le condizioni meteorologiche di prolungata siccità, con conseguente divieto di abbruciamenti, all’uomo è stato anche contestato il verbale amministrativo di 240 euro.