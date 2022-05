Cadono calcinacci dal tetto della chiesa

Alcuni detriti sono caduti oggi 3 maggio dal tetto della chiesa di Santa Marta, nel quartiere di San Francesco nel centro di Pisa. Il tetto della chiesa si è danneggiato ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la copertura con un telo protettivo, in attesa dei necessari lavori di ripristino.

Non si segnalano danni a persone, in quanto la caduta di materiali non ha interessato l’interno delle navate: il danneggiamento é localizzato nella sola copertura.