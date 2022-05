Salvata dalle volontarie del rifugio Natandancane di Livorno, la dalmata, trovata in un recinto incinta e denutrita, questa notte ha dato alla luce tre piccoli pois: un maschio e due femmine.

Ieri (2 maggio) in tarda serata la maculata aveva perso il tappo ed era iniziato il count down al parto. Poi, col passare delle ore, rotto il sacco il primo cucciolo stentava ad uscire ed è stato necessario portarla alla clinica veterinaria San Minianimal di Ponte a Egola, in provincia di Pisa, dove lo staff dei medici ha dovuto praticarle un taglio cesareo, in anestesia totale.

Il maschietto ha avuto una leggera sofferenza natale, ma ora sta bene come le due femminucce. Tutti e tre sono già a casa con la loro mamma, che, confermano dalla clinica, grazie a Dio, ha molto latte e li sta amorevolmente accudendo.

Per i piccoli serviranno vermifughi e soldi per visite e vaccini. Per info su come fare contattare il rifugio Natandacane sulla loro pagina Facebook.