Terremoto a Firenze avvertito fino a Siena

Una scossa di terremoto, avvertita fino nel Senese, è stata registrata oggi 3 maggio a Impruneta di Firenze. Poco prima delle 18, la terra ha tremato diverse volte, con una magnitudo tra 3.6 e 4.1.

Sono in corso verifiche da parte della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze per verificare che non ci siano danni a persone o cose. In molti hanno chiamato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.