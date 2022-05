E’ ricoverata in clinica, a Ponte a Egola, nel pisano, la neomamma dalmata che nella nottata di ieri (3 maggio) ha dato alla luce, con parto cesareo, tre cuccioli a pois, un maschio e due femmine.

Penny, questo il nome della 4 zampe salvata dalle volontarie del rifugio Natadancane di Livorno, questa mattina (4 maggio), ha avuto bisogno di trasfusioni di sangue e non può allattare i suoi piccoli che, ora, vengono alimentati con il latte artificiale. Portati a casa da una volontaria stanno mangiando, e riposano, a pancia piena, al caldo sotto alla lampada a infrarossi.

Si rinnova l‘appello alle donazioni per far fronte alle spese per l’acquisto, da parte del rifugio livornese, di quanto necessario: anche pochi spiccioli, se donati da tanti, possono aiutare. Le donazioni su Paypal superedips@hotmail.it e Iban Marika Babbini it20N3608105138267839867853