Musica a tutto volume di notte: sequestrata la cassa

Segnalazione nella notte appena trascorsa, poco dopo le 1, alla questura di Pisa, da parte di un residente, per musica ad alto volume.

Sul posto, in piazza Sant’Omobono, sono intervenute le volanti ed è stato identificato un 24enne residente nella città della Torre che stato sanzionato in base all’ordinanza comunale che vieta le emissioni sonore non autorizzate in aree pubbliche o esposte al pubblico del centro storico cittadino. Il dispositivo elettronico utilizzato per l’emissione sonora, una cassa bluetooth, è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Sempre la polizia, a Marina di Pisa, ha denunciato il gestore di un locale. A seguito di controllo effettuato in orario notturno lo scorso 30 aprile 2022, è stata constatata la violazione delle prescrizioni di esercizio disposte dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico Spettacolo che prevedono che, all’interno del locale, non debbano “esserci fili elettrici volanti od appoggiati sul pavimento”. Nei confronti del medesimo è stata, altresì, elevata sanzione amministrativa, per avere consentito all’interno del locale la diffusione di musica, nonostante il divieto di emissioni sonore, in violazione del divieto imposto dal Comune di Pisa.