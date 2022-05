Si sente male nel campo, morto in ambulanza

Era a lavorare nei campi attorno a San Miniato quando ha accusato il malore. Per fortuna l’uomo, 69 anni, non era da solo ma alla fine, i soccorsi si sono comunque rivelati inutili: è morto in ambulanza, nella mattina di oggi 4 maggio.

Attorno alle 9 sono scattati i soccorsi. L’uomo è stato accompagnato nella sede della Misericordia di San Miniato Basso in piazza Cuoco, ma gli sforzi, ache del medico, non sono stati sufficienti a salvargli la vita. Allertati anche i carabinieri.