Un sit in di protesta con striscioni e cartelli per dire no al progetto della base militare a Coltano. E’ la protesta andata in scena questa mattina (4 maggio) contro l’ipotesi della nuova colata di cemento in un’area del Parco di Migliarino San Rossore.

Alla manifestazione si sono presentate persone provenienti da tutta la provincia di Pisa ma anche da Firenze e dalla Lucchesia.