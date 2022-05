Bancarotta fraudolenta, condannato un imprenditore di San Miniato

E’ stato condannato in via definitiva, un 58enne di San Miniato, a 5 anni di reclusione per più reati di bancarotta fraudolenta. Lo scorso anno era stato condannato dal Tribunale di Lucca a 6 mesi di reclusione anche per un episodio di truffa. L’imprenditore, secondo i giudici, in un caso di bancarotta, avrebbe affittato un ramo d’azienda, alcuni anni fa, a una società di Empoli che lui stesso controllava tramite prestanomi, senza mai incassare il dovuto, ovviamente.

Il suo ricorso è stato rigettato dagli ermellini che lo hanno condannato anche alle spese processuali. Ora il giudice dell’esecuzione dovrà calcolare l’eventuale carcerazione preventiva già scontata e stabilire quanto gli resta da scontare ma per il 58enne si potrebbero aprire le porte del carcere o comunque della detenzione domiciliare. All’uomo è stata riconosciuta la recidiva infra quinquennale.

Secondo i giudici infatti, il suo primo motivo di ricorso non tiene conto del fatto che entrambe le sentenze di merito hanno con chiarezza individuato il ricorrente nell’amministratore di fatto della fallita, sulla base degli accertamenti della curatela fallimentare: “Depongono in tal senso, peraltro, evidenti indicatori di fatto di tale qualità, e tra questi, anzitutto, la decisione di ricorrere all’affitto di azienda alla neo costituita società, da lui stesso controllata, essendone amministratore di diritto, che non ha mai pagato i canoni di affitto previsti; inoltre, i due amministratori di diritto che si sono succeduti nell’incarico (sui quali l’imputato cerca di far ricadere la responsabilità gestoria e, di conseguenza, il reato) sono stati indicati come meri prestanome dallo stesso curatore e sentiti in dibattimento come testimoni, poiché mai neppure indagati: entrambi hanno riferito di aver svolto funzioni soltanto formali su richiesta del ricorrente”.

L’uomo aveva infatti provato a discolparsi accusando le persone scelte come prestanome per le società che avrebbero preso in affitto alcuni rami della sua azienda poi fallita e che si occupava soprattutto della commercializzazione di macchinari per la ristorazione. Si legge in sentenza: “Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere, pertanto, rigettato. I primi due motivi sono manifestamente infondati, aspecifici e si risolvono in una richiesta diretta al collegio di rivalutare le prove acquisite dai giudici di merito, senza evidenziare una manifesta illogicità o macroscopica carenza argomentativa della sentenza impugnata, bensì prospettando un’inammissibile ricostruzione alternativa della vicenda, con esito più favorevole al ricorrente. Si può desumere, pertanto, dalla combinazione di tali fattori argomentativi, che la corte d’Appello abbia valutato specificamente la misura delle pene accessorie inflitte al ricorrente, senza che l’omologazione alla pena principale sia sintomatica di un appiattimento sulla sua misura (formata dall’unione del disvalore base, aumentato per la recidiva), ma, piuttosto, descriva l’autonoma valutazione della adeguatezza della misura della sanzione accessoria irrogata. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali”. Il caso è chiuso.