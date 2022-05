Si oppone all’identificazione e insulta e colpisce i poliziotti: denunciato

Si è opposto all’identificazione, e ha rimediato una denuncia.

E’ accaduto ieri (4 maggio) a Pisa, nei giardini ‘Cosimo e Damiano’ di via Sant’Antonio di Pisa, nel quartiere della stazione. Intorno alle 18,30 una volante della questura stava eseguendo un controllo della zona, nota per lo spaccio, e gli agenti hanno fermato un giovane per identificarlo. Questo non solo si è rifiutato ma li ha offesi. Invitato a seguire i poliziotti in questura li ha spintonati e colpiti mentre gli stessi cercavano di farlo salire sulla pantera.