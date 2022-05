Tornano dal pellegrinaggio e trovano il pulmino coperto di vernice

Erano partiti venerdì. Quando domenica sera primo maggio sono tornati dal pellegrinaggio Unitalsi a Loreto, i volontari e i ragazzi della sottozsezione di San Miniato e operativa in tutto il comprensorio del Cuoio, hanno trovato il pulmino ricoperto di scritte fatte con la vernice spray. Il mezzo attrezzato per il trasporto disabili era parcheggiato a San Miniato Basso.

In una zona particolarmente affollata quel giorno, visto che nel pomeriggio a San Miniato Basso si è esibito il rapper Bello Figo, quello già famoso a Pisa per aver scelto lo storico ateneo come set del video della canzone Trombo a facoltà. Per questo l’appello è ai ragazzi che quel giorno sono arrivati da tutta la Toscana a raccontare se hanno visto qualcosa.

Impossibile, infatti che qualcuno non abbia visto “l’artista” o il gruppo di imbrattatori, che potrebbero dare una mano all’associazione, ora che la foga del momento è passata e magari si accorgono di aver fatto una cavolata. Il pulmino così non può viaggiare e ripulirlo costerà soldi, che dovranno essere sottratti ad altro.