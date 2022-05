Uno di quelli che si spendono sempre per gli altri, addio Giancarlo

Fedele, appassionato, operaio, ma soprattutto cittadino doc di Santa Maria a Monte, di quelli che si spendono sempre, in un modo o in un altro, per la collettività, ad ogni età. E’ questo il ritratto che oggi 6 maggio molti concittadini danno di Giancarlo Dal Canto, morto mercoledi scorso all’età di 83 anni.

Cerretino, Dal Canto era stato anche protagonista della vita politica del comune, quando negli anni ‘70 la sua militanza nella Democrazia Cristiana lo portò anche in consiglio comunale. Operaio in Piaggio, appassionato anche di storia locale, per tanti anni è stato un fervente sostenitore dell’associazione Storie Locali e dell’omonimo giornale.

Di area cattolica, aveva dedicato alcuni studi alla figura della beata Diana Giuntini. Colpito anni fa dal lutto della moglie, aveva continuato anche in tarda età a dedicarsi agli altri, soprattutto nell’ambito delle attività della parrocchia di Cerretti. Lascia le figlie, i nipoti, ed una comunità di amici e conoscenti che lo ricordano oggi per la sua rinomata gentilezza e sobrietà.