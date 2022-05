Sequestrati dai Forestali di Empoli circa 30 uccelli non cacciabili e non inanellati: per il detentore è scattata la denunciato.

Il blitz dei militari è scattato a seguito di una segnalazione in un immobile a Gambassi Terme.

Foto 2 di 2



Giunti sul posto, i carabinieri forestali hanno subito notato numerose gabbie contenenti uccelli di diverse specie.

Gli uccelli apparivano in buone condizioni e le gabbie erano pulite. Da un primo controllo emergeva che nelle gabbie erano detenuti esemplari di avifauna alloctona, altri di avifauna selvatica autoctona dotati di anello inamovibile, e altri di avifauna selvatica autoctona privi di anello inamovibile e inclusi nelle specie non cacciabili, secondo la legge sulla protezione della fauna.

I carabinieri forestali hanno constatato in particolare avifauna autoctona selvatica non cacciabile senza anello identificativo inamovibile, tra cui sei esemplari di lucherino, un esemplare di ciuffolotto, tredici esemplari di verzellino, due esemplari di fringuello, quattro esemplari di verdone, due esemplari di passerotto e un esemplare di codirosso.

Considerato che la sola detenzione di tali specie costituisce un illecito penale previsto e punito dalla legge 157 del 1992, i militari hanno provveduto al sequestro penale preventivo d’iniziativa della fauna detenuta illecitamente, per trenta esemplari di uccelli. E’ stato segnalato all’autorità giudiziaria il pensionato detentore degli uccelli.

I forestali hanno anche eseguito un sequestro amministrativo per la presenza di due tortore africane senza anello identificativo inamovibile perché la detenzione di tali specie costituisce un illecito amministrativo per cui è stato elevato un verbale di 100 euro.