E’ morta sul colpo a bordo dell’auto sulla quale viaggiava anche un ragazzo di 20. Dopo una terribile carambola sulla via Pisana, tra Cerasomma e Ripafratta, una donna di 62 anni, residente in una frazione del comune di Lucca, ha perso la vita.

Il terribile incidente è avvenuto, al confine tra le province di Lucca e Pisa, attorno alle 15 di oggi (7 maggio), per cause che sono ancora in corso di accertamento. Sembra che il conducente del mezzo abbia all’improvviso perso il controllo dell’auto: la vettura ha fatto un testa coda ed è andata a schiantarsi contro un albero lungo il ciglio della strada.

A uccidere la donna un violento trauma cranico. Il suo corpo ormai senza vita è stato estratto dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco e dal personale delle ambulanze inviate dal 118. Per lei non c’è stato niente da fare.

L’altro occupante dell’auto, un 20enne, è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita: è stato trasferito al pronto soccorso del San Luca con il codice rosso.

Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione della polizia municipale di San Giuliano Terme, supportati dai colleghi di Lucca, intervenuta sul posto per i rilievi, nell’incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli. La donna viaggiava con il 20enne in direzione di Pisa, quando in un tratto di strada rettilineo l’auto ha sbandato ed è finita contro un albero.

(notizia in aggiornamento)