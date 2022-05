Manca la mensa: il sindacato Cobas porta in tribunale l’Aoup

Il sindacato Cobas porta in tribunale l’amministrazione dell’Aoup.

Infatti, solo da pochi giorni è stato presentato il ricorso da parte di molti operatori sanitari che esercitano attività lavorativa articolata in turni, che non possono a tutt’oggi usufruire, in riferimento ai turni notturni ed a quelli ricadenti nei giorni festivi, di un servizio mensa interno od esterno organizzato a cura dell’azienda o di buoni pasto con contributo di Aoup perché la mensa non presta servizio notturno e ne durante le festività.

Pertanto il sindacato Cobas, assistito dallo studio legale dell’avvocato Leonardo Rossi, ha formalizzato un ricorso al tribunale di Pisa chiedendo di far riconoscere il diritto di tutti i lavoratori, anche in turno, alla fruizione della mensa aziendale o, in mancanza , alla fruizione di modalità alternative al servizio mensa, con spesa a carico del datore di lavoro e richiedendo inoltre, il risarcimento de danni subiti per la mancata istituzione del sevizio mensa o di una modalità alternativa, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio notturno e festivo in relazione al periodo 2016-2021