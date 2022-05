Si fa male in conceria, operaio a Careggi

Per cause e con dinamica in corso di accertamento, ha riportato una importante lesione alla mano destra, tanto da richiedere il trasporto in codice rosso all’ospedale Careggi di Firenze. E’ successo intorno alle 11 della mattina di oggi 9 maggio.

L’uomo, 38 anni, stava lavorando a una macchina a cilindri in una conceria di Ponte a Cappiano di Fucecchio. Sul posto sono arrivati anche i referenti della medicina del lavoro per le opportune verifiche.