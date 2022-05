Cade a terra e muore davanti a casa: tragedia a Vecchiano

La tragedia si è consumata in pochi attimi, ieri sera (10 maggio) poco dopo le 20.

Un’anziana donna, a Vecchiano, in località Nodica, è caduta a terra, davanti alla sua abitazione ed è morta sul colpo.

La centrale operativa del 118 ha ricevuto una richiesta di soccorso in via Terrosi, per un trauma cranico e sul posto sono subito arrivate un’ambulanza della Misericordia di Pisa e una medicalizzata.

Purtroppo per la donna, Iva Ricci, 80 anni, ogni soccorso è risultato vano, e i medici impegnati nel tentativo di rianimarla, hanno solo potuto constatare il decesso.