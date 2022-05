Degrado e incuria circondano il parcheggio di piazza Guido Guerra a Empoli. In particolare l’aiuola che lo divide dal pala esposizioni è sommersa dalla vegetazione cresciuta in maniera sregolata senza la dovuta manutenzione.

Oltre ad un armadietto in metallo visibilmente vandalizzato, è presente anche un carrello per la spesa e sporcizia lungo tutto il perimetro dello spazio di parcheggio a ridosso dell’aiuola. Da quel che si evince deve essere passato molto tempo dall’ultimo intervento di manutenzione dell’aiole lungo il perimetro del parcheggio.

Foto 3 di 6











Di sicuro non è un bel vedere, chi ci parcheggia ogni giorno ormai si sarà abituato, ma i visitatori che ci parcheggiano per lo shopping o lo “struscio del sabato” o per assistere agli eventi della domenica, di sicuro storceranno la bocca vedendo una situazione del genere nel centro di una città che ha sempre dimostrato particolare attenzione alla cura del verde e dell’ambiente. Di sicuro non è certo una bella cartolina protesta la persona che ci ha inviato la segnalazione.