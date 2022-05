L’auto prende fuoco dopo l’incidente: muore una donna

E’ morto sul colpo dopo un drammatico incidente stradale alla guida della sua auto che dopo il fuori strada ha preso fuoco.

E’ accaduto lungo la via Nuova a Orciatico, nel comune di Lajatico: la vittima è una donna di 57 anni. Stando ad una prima ricostruzione, nell’incidente avvenuto attorno a mezzogiorno non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

A prestare i primi soccorsi e ha dare l’allarme è stato un giovane che si è trovato a transitare sulla strada subito dopo l’incidente. Ha visto l’auto in fiamme e ha trascinato fuori la donna. Per lei purtroppo all’arrivo dei sanitari non c’era più nulla da fare.