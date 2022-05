Pisa sotto la lente di ingrandimento: controllati locali, veicoli e persone

Notte di controlli congiunti a Pisa, con polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale in azione nel centro cittadino, finalizzati alla repressione del fenomeno della presenza irregolare di soggetti stranieri, alla prevenzione dei reati di microcriminalità ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, della vendita abusiva di bevande alcoliche e di tutte quelle condotte che, soprattutto nei giorni del fine settimana ed in particolare nelle ore serali, costituiscono potenziale pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso del servizio sono state identificate 84 persone, controllati 18 veicoli e 5 locali pubblici.

A seguito di segnalazione di musica ad alto volume è stato effettuato nello specifico un controllo in un locale di Marina di Pisa, dove è stata accertata la presenza di impianto di riproduzione audio fonica e di illuminazione professionale. La relazione del personale intervenuto è stata trasmessa alla divisione polizia amministrativa della Questura, per la valutazione e l’ accertamento della violazione.