Per Pontedera è intervenuto l‘assessore Francesco Mori, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale: “Siamo qui perché vogliamo che la Memoria non si trasformi in un rituale ma sia impegno quotidiano – ha detto. Nei luoghi dove l’umanità ha toccato il fondo, quando l’educazione all’odio verso il prossimo ha spinto i popoli dell’Europa nel buio dell’abisso, dobbiamo ricordare, in composto e reverenziale rispetto, il sacrificio di milioni di esseri umani. Qui, a Mauthausen, dove il tempo della Storia si è fermato per sempre. Perché l’Europa non dimentichi che sulla pietas degli antichi si fondano le radici della sua storia e identità. Perché i bambini e i giovani possano crescere in una Europa di fraternità e solidarietà autentica. Una Europa dove ogni uomo e ogni donna sappiano riconoscere nell’altro che incontrano, un altro uomo e un’altra donna, non più uno straniero o un nemico. Uniti sotto lo stesso cielo. Contro tutti i fascismi e i totalitarismi.”