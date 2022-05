“Spero di essere una mamma all’altezza di quel babbo incredibile che eri”. Poche e commosse parole quelle che la giovane moglie e madre del loro bimbo di un anno Alessia ha rivolto a Jacopo Varriale, morto a 36 anni in un assurdo e terribile incidente in FiPiLi nella notte tra venerdì e sabato sera (qui la notizia).

Oggi 16 maggio, a Santa Maria a Monte è stato celebrato il funerale, in una chiesa parrocchiale troppo piena per contenere tutto quel dolore e tutti quegli amici. Di una vita breve, ma fatta di condivisioni speciali: dallo sport al lavoro, alla scuola chiunque abbia conosciuto Jacopo ha di lui un ricordo speciale.

Foto 3 di 4







“Noi pregheremo per voi – ha detto il celebrante guardando le famiglie, quella d’origine e quella che si era costruito -, perché la vostra croce sia meno pesante”. “Vedo tanti giovani – ha aggiunto -. Desidero dire loro che un funerale non é solo un addio, per piangere e dire grazie a Jacopo. Qui oggi ci sono tante persone e se ci sono è perché hanno la convizione che la vita é un dono enorme”. E che quella di Jacopo è stata un dono per tutti loro.

Un dono che ora serve fare ad Alessia e al piccolo Andrea: è stata lanciata una sottoscrizione che ha già raccolto più di 5mila euro.

(notizia in aggiornamento)