Incidente a Fucecchio, arriva l’elisoccorso Pegaso

Un uomo di 56 anni è rimasto ferito in modo serio intorno alle 6 di questa mattina 17 maggio in un incidente ancora da chiarire nelle cause e nella dinamica che ha coinvolto una moto e un’auto. L’incidente è avvenuto a Fucecchio, in via di Mistieta.

Per soccorrere l’uomo è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che lo ha trasportato a Careggi. Il motociclista al momento non è in pericolo di vita, ma ha riportato traumi agli arti inferiori, conseguenza dello scontro laterale con l’auto.

Sul posto i carabinieri per accertare i fatti. Intervenuti anche i vigili del fuoco.

