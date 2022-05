Per 9 anni a Fucecchio, guiderà la stazione carabinieri di Terricciola

Per 9 anni ha prestato servizio alla stazione carabinieri di Fucecchio. Da qualche giorno, il maresciallo Antonio Lapenna ha assunto il comando della stazione di Terricciola.

Arruolatosi nel 1999 come allievo carabiniere, dal 2000 al 2002 è stato in servizio alla fanfara della scuola allievi carabinieri di Torino, poi, dal 2002 al 2004, è stato effettivo alla stazione di Cumiana (TO). Nel 2004 ritorna a Firenze e presta servizio fino al 2012 alla fanfara della scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di Firenze partecipando, in qualità di musicista, a manifestazioni e concerti in diversi teatri e scenari di alto livello musicale nel centro e nord Italia.

Dal settembre 2012 all’agosto 2013 frequenta il decimo corso allievi marescialli a Firenze. L’incarico del Sottufficiale si presenta da subito particolarmente interessante e ricco di spunti professionali certamente impegnativi e gratificanti, considerato che è chiamato ad operare in un comprensorio dalle strutturate e articolate dinamiche economiche e sociali.