Camion dei rifiuti a fuoco

In fiamme un camion per il trasporto di rifiuti.

L’incendio questo pomeriggio (18 maggio) nella zona di Ospedaletto a Pisa.

Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della Municipale e il personale dell’Asl e dell’Arpat.

Tre persone intossicate sono finite a Cisanello, due in codice rosso e uno in giallo per problemi respiratori da inalazione di sostanza tossica.

Il rogo, al momento, è sotto controllo e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.