Polizia municipale, multe e segnalazioni per abusi edilizi a Fucecchio

A seguito dell’elenco delle segnalazioni che sono state trasmesse dalla polizia municipale di Fucecchio, i procedimenti e provvedimenti in materia di abusivismo edilizio sono stati avviati dalla dirigente del settore assetto del territorio in materia di abusivismo edilizio, Paola Pollina.

Tali provvedimenti, per gli episodi di abusivismo edilizio, prevedono: un’ordinanza di demolizione/rimissione in pristino per una recinzione in pali in cemento e rete metallica predisposta su area soggetta a vincolo paesaggistico senza autorizzazione, in via Ramoni. Segue un’applicazione di sanzioni pecuniarie a causa di un’apertura per accesso a un piccolo vano seminterrato con annessa verifica di regolarità di elementi di coronamento esterno in via Porta Raimonda e un’altra in via Cavasonno per mancata ottemperanza a un’ordinanza di demolizione emessa il 18 maggio 2022.