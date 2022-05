Violenta lite fra stranieri a Santa Croce sull’Arno, arrivano i carabinieri

Violenta lite fra due stranieri nelle vicinanze della rotonda dell’Immensità, in fondo al corso di Santa Croce, ieri sera (17 maggio) intorno alle 22,10.

I due, per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, hanno iniziato a darsele di santa ragione davanti al portone di una casa. Uno dei due ha avuto la peggio e sul posto è arrivata l’ambulanza che però non ha caricato nessuno dei due feriti, avendo questi rifiutato il trasporto. Danni, invece, alla porta di ingresso di un edificio.

All’arrivo dei carabinieri entrambi sono poi stati portati in caserma per registrare le generalità per eventuali provvedimenti a carico e renderli edotti dei reciproci diritti. Si tratta di due uomini originari del Senegal residenti nel fiorentino.