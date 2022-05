A fuoco il magazzino di un bar tabacchi

Squadre dei vigili del fuoco dei comandi di Pisa e Livorno sono intervenute per un incendio, nella tarda mattinata di oggi, in viale del Tirreno a Calambrone in un bar tabacchi.

Le fiamme hanno interessato un box adibito a deposito di bibite e derrate, cagionando vari danni.

Non si segnalano persone coinvolte. Segnalati invece disagi alla viabilità verso il mare.