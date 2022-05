Da Pisa a Coltano in bici per dire no alla base militare

Il Comitato per la difesa di Coltano (Parco Msrm) aderisce alla Biciclettata del Movimento “no Base” e si rende disponibile a accompagnare i partecipanti nei luoghi salienti di Coltano, offrendo spiegazioni sulla storia degli edifici, sulla conformazione dell’area, sulla fauna e sulla flora.

Il percorso

Ritrovo sabato 21 maggio alle 15,30 alla stazione di Pisa. poi cavalcaferrovia per San Giusto, strada lungo la rete dell’Aeroporto militare, Laghetto dei Salici, via delle Rene, via dei Guariganghi, via del Caligi, ex Base radar, centro Rai, Villa Medicea e Stalle del Buontalenti, Lago delle Tamerici, Idrovora.

Al termine dell’iniziativa, a cura dello stesso Comitato saranno organizzati punti di ristoro (pane, acqua e bibite, insaccati, formaggi,) al Lago delle Tamerici, con prodotti offerti dal Comitato stesso, dalla ditta Salvadori e dal Circolo Arci di Coltano. Saranno anche predisposte balle di paglia per potersi sedere e riposare.