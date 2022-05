Entra nel negozio e trova il titolare svenuto e ferito

Una pattuglia della squadra volanti è intervenuta ieri (18 maggio) in zona San Martino, in un esercizio commerciale, in quanto un cliente del negozio aveva trovato il titolare a terra semicosciente con una ferita sopra l’orecchio.

Sul posto il ferito, che veniva soccorso dal medico del 118 veniva identificato per il titolare, un signore anziano. Sul posto non vi erano elementi che facessero supporre un’aggressione o rapina, in base al parere del medico l’uomo avrebbe avuto sicuramente un malore o comunque un inciampo fortuito, in seguito al quale l’uomo era caduto a terra procurandosi la ferita all’orecchio.

L’uomo è stato trasportato in ospedale dal 118 per altri accertamenti.