Fiamme nella notte appena trascorsa in un capannone industriale a Scandicci, in via Castelpucci.

Sul posto hanno operato, dalle 2,30, i vigili del fuoco del comando di Firenze e dei distaccamenti di Firenze Ovest, Empoli e Calenzano.

L’incendio, che ha interessato diverse attività, al momento è sotto controllo e non si segnalano persone coinvolte.