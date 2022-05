Un’auto che viaggiava contromano è andata a schiantarsi contro un mezzo dei vigili del fuoco. Sono stati attimi di paura questa mattina (20 maggio) a Santa Croce sull’Arno.

Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione, il mezzo dei vigili del fuoco stava correttamente percorrendo il senso unico di via Cavour, quando un’auto contromano è sopraggiunta da via San Tommaso.

L’impatto è stato inevitabile. All’interno della Yaris c’erano 3 persone, un uomo e 2 donne: hanno rifiuto il trasporto in pronto soccorso, non hanno ferite gravi. Fortunatamente nessuna grave conseguenza nemmeno per i vigili del fuoco. Sul posto per gli accertamenti del caso è sopraggiunta la polizia municipale.