Malore allo stadio di Pisa: tifoso del Benevento a Cisanello

Malore allo stadio di Pisa ieri sera (21 maggio),

Il tifoso del Benevento, appena entrato in curva ospiti si è sentito male, probabilmente a causa di un eccesso di alcol.

La polizia, presente per il servizio d’ordine, ha richiesto intervento del 118 che ha trasportato l’uomo a Cisanello.

Dimesso a fine partita, una volante lo ha prelevato e riportato di gran carriera in via Contessa Matilde, appena in tempo per risalire sui pullman che hanno riportato i tifosi sanniti in Campania.