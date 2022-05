Minaccia la madre con un coltello: il figlio finisce in carcere

Ieri (21 maggio), nel pomeriggio, una pattuglia della squadra volanti della questura di Pisa, è intervenuta in zona Ghezzano su richiesta di una signora, che ha segnalato alla sala operativa che il figlio 30enne, in passato denunciato per maltrattamenti verso di lei e l’altro figlio minore, si era introdotto in casa ed era violento.

A seguito di questa precedente denuncia e delle indagini effettuate dalla polizia, il gip aveva decretato la misura prevenzione del divieto dimora a Pisa. I poliziotti conoscendo la situazione si sono precipitati sul posto in pochi minuti, bloccando l’ esagitato che aveva minacciato la madre con un coltello e picchiato con schiaffi e pugni, procurandosi anche tagli superficiali al collo con una lametta.

L’energumeno è stato arrestato per maltrattamenti, lesioni e violazione legge armi, e su disposizione pm di turno portato in carcere in attesa interrogatorio garanzia. Per il fratello non c’è stato bisogno di trasporto al pronto soccorso. Solo molto spavento, per fortuna il celere intervento ha evitato conseguenze più gravi.