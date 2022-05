Vola dal terzo piano e atterra su un’auto dopo la lite: un arresto per lesioni aggravate

Fatto di sangue nella notte appena trascorsa a Pontedera.

Un 30enne originario del Marocco, è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali aggravate.

L’uomo, che era ai domiciliari per precedenti fatti legati al mondo della droga e, ora, si trova in carcere a Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria, al culmine di una lite avvenuta nella sua abitazione ha buttato di sotto un 33enne, anche lui di origine marocchina.

Un volo dal terzo piano, e la vittima è finita su un’auto in sosta. Il ferito è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Lotti, dove è stato ricoverato in prognosi riservata per trauma cranico.

Al vaglio dei militari dell’arma, intervenuti per i rilievi scientifici con il reparto speciale, i motivi che hanno scaturito il violento litigio.