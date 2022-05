Degrado nel parcheggio all’angolo tra via Francesca e via del Fosso a Montecalvoli nel Comune di Santa Maria a Monte.

“Il parcheggio è circondato dalla vegetazione cresciuta in maniera sregolata, con le ramaglie cadute dai pini e non ancora rimosse e con un cabina per le foto tessere fuori uso da anni diventata ricettacoli di rifiuti e sporcizia”.

Una brutta cartolina ci è stata spedita dalla frazione di Montecalvoli dove il parcheggio che viene utilizzato dagli abitanti del gruppo di case che si trovano lungo la provinciale Francesca sul lato destro in direzione di Pontedera prima del ponte sull’Usciana e dai clienti di alcuni uffici e servizi ivi presenti in quanto a manutenzione lascia alquanto a desiderare.

“La parte perimetrale del parcheggio lungo la strada provinciale e lungo via del Fosso – scrive un abitante del luogo – è avvolta nell’incuria: erba alta che necessita di essere tagliata, ramaglie cadute dai pini e ancora da rimuovere circondate con del nastro e alcuni segnali stradali divelti. E per non farsi mancare niente la cabina delle foto automatiche ormai in disuso è diventata ricettacolo di piccoli rifiuti e sporcizia varia. Attendiamo che chi di dovere quanto prima intervenga perché con le temperature in salita insetti e ratti potrebbero trovarvi il loro habitat naturale”.