In occasione della giornata mondiale dei minori scomparsi, il commissariato di Polizia di Pontedera ha distribuito ai ragazzi delle classi terze della scuole secondarie cittadine Curtatone, Pacinotti e Gandhi un vademecum con consigli utili per proteggersi.

Gli agenti della Questura di Pisa e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Volterra hanno invece organizzato dei gazebo informativi, nell’ottica di “polizia di prossimità”, in piazza XX settembre a Pisa e in piazza dei Priori a Volterra. Il personale specializzato degli Uffici Minori e degli Uffici anticrimine ha distribuito un pieghevole informativo, realizzato dalla Polizia di Stato, con consigli utili per i minori.

Inoltre, hanno anche omaggiato i tanti giovani che si sono avvicinati incuriositi dalla tematica anche un segnalibro con i numeri utili da contattare in caso di emergenza.