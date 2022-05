Maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni: arrestato un 56enne

Doveva scontare un anno e 10 mesi per maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia e lesioni personali.

Con queste accuse è stato arrestato dalla polizia un 56enne residente a Pisa, in esecuzione di decreto di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla procura a seguito di condanna per fatti risalenti a 10 anni fa. L’ uomo deve scontare 1 anno e 10 mesi di reclusione per il cumulo di condanne.

Dopo essere stato accompagnato in Questura per la redazione degli atti di rito, l’uomo è stato associato alla locale Casa circondariale Don bosco, dove salderà il suo debito con la giustizia.

Nel corso dei controlli, è stato sottoposto a controllo su strada un 42enne originario del volterrano, che nei mesi scorsi a causa delle sue malefatte a Pisa era stato munito dal questore della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per il luogo di residenza, con divieto di ritorno a Pisa per 3 anni. L’ uomo è stato rintracciato in via Pascoli e i poliziotti, verificato in banca dati questa misura pendente nei suoi confronti, lo ha denunciato alla Procura della Repubblica per il relativo reato.