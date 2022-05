Pare non avere fine l’inciviltà di chi per disfarsi dei rifiuti, anche ingombranti, utilizza una piazzola della strada provinciale Francesca 66 a Castelfranco di Sotto.

Per l’ennesima volta rispunta una discarica nella piazzola di destra duecento metri dopo via Quarterona in direzione Firenze a ridosso di un callare.

Elettrodomestici, suppellettili e materassi insieme ad altri rifiuti sono stati abbandonati di recente, magari utilizzando un furgone o un autocarro. Già nei mesi scorsi avevamo segnalato questa situazione in questa piazzola divenuta un luogo “istituzionale” per abbandonarci i rifiuti. Nelle precedenti occasioni il sito era stato ripulito e bonificato, ma grazie ai soliti incivili siamo punto e a capo. Forse sarebbe il caso, dopo l’ennesima ripulitura e bonifica che su questa striscia di terreno venisse coattivamente impedito l’accesso ai veicolo con una catena o con degli appositi dissuasori.