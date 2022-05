Uccise la moglie a coltellate: condannato all’ergastolo

È stato condannato all’ergastolo per omicidio volontario dalla corte d’assise di Lucca, presieduta dal giudice Nidia Genovese, il muratore di 54 anni Luigi Fontana.

L’uomo, difeso dagli avvocati Graziano Maffei ed Enrico Carboni, poco meno di un anno fa, esattamente il 28 maggio dello scorso anno, aveva ucciso ad Altopascio la moglie Maria Carmela, colpita più volte al fianco e all’addome con un coltello da cucina

Una sentenza, quella di ieri (25 maggio) al tribunale lucchese, arrivata dopo un lungo processo.

I legali avevano incaricato un consulente psichiatrico per provare che il loro assistito, al momento dell’omicidio, fosse incapace di intendere e volere, ma la corte, nei giorni scorsi, si era pronunciata non ritenendo di dover disporre una perizia, come richiesto anche dal pm Alberto Dello Iacono.

Nel giorno del fatto di sangue il corpo della donna, 50 anni, fu ritrovato sul pavimento in una pozza di sangue. Una scena drammatica, sfuggita agli occhi delle due nipotine di appena un anno e mezzo, per un soffio. Le piccole, mentre il nonno pugnalava a morte la moglie, erano infatti a giocare nel cortile della casa ad Altopascio.