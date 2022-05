Coronavirus, sono 27 i nuovi casi nel Cuoio

Oggi 27 maggio sono 27 i nuovi casi di positività al coronavirus nei comuni del Cuoio: 17 a Fucecchio, 4 a San Miniato, 3 a Montopoli Valdarno, 2 a Santa Croce sull’Arno, 1 a Santa Maria a Monte.

In Toscana sono 1.058 in più rispetto a ieri (219 confermati con tampone molecolare e 839 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.107.654 (96,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.245 tamponi molecolari e 8.418 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,9% è risultato positivo. Sono invece 1.704 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 29.736, -1,4% rispetto a ieri.

Sono 318.853 i casi complessivi ad oggi a Firenze (284 in più rispetto a ieri), 78.744 a Prato (58 in più), 91.952 a Pistoia (81 in più), 56.345 a Massa (43 in più), 120.329 a Lucca (91 in più), 131.807 a Pisa (147 in più), 101.963 a Livorno (86 in più), 104.655 ad Arezzo (89 in più), 80.938 a Siena (105 in più), 61.322 a Grosseto (74 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 29.394 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (427 in meno rispetto a ieri, meno 1,4%). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi sono complessivamente 342 (14 in più rispetto a ieri, più 4,3%), 16 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 5,9%).

Le persone complessivamente guarite sono 1.107.654 (1.470 in più rispetto a ieri, più 0,1%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 1.107.654 (1.470 in più rispetto a ieri, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Oggi si registra 1 nuovo decesso di persona covid positiva, è una donna.