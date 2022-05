Uno è clandestino, l’altro ha una pinza per le placche antitaccheggio: fermati a Pontedera

Erano già stati denunciati per furto in negozi. Nel corso della mattina di ieri 27 maggio, personale del commissariato di Polizia di Pontedera in servizio, ha fermato per un controllo due uomini di 43 e 48 anni che, alla vista degli agenti, si sono separati e hanno preso strade opposte, probabilmente per tentare di evitare il controllo, uno cercando di dileguarsi in una strada laterale del centro e l’altro nascondendosi all’interno di un bar.

I poliziotti li hanno fermati e perquisiti, trovando addosso a uno dei due una pinza usata dagli elettricisti e comunemente utilizzata anche per disarticolare le placche antitaccheggio dalla merce esposta nei negozi. Per tale motivo, dopo averlo sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, l’uomo è stato indagato, in stato di libertà, alla Procura di Pisa per il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L’altro, invece, clandestino sul territorio nazionale, è stato trasferito al Cpr di Potenza.