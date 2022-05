Perde il controllo della moto dopo un incidente e finisce sulla colonnina del gas

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (29 maggio) in via Leonardo Da Vinci a San Donato di San Miniato, nelle vicinanze dell’imbocco della FiPiLi di Santa Croce sull’Arno.

Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, il conducente di una moto a seguito di uno scontro con un’altra vettura ha perso il controllo del mezzo e ha sbattuto contro la colonnina del gas, precisamente contro una cabina di decompressione della rete di distribuzione.

Sul posto sono per questo, oltre all’ambulanza, arrivati i vigili del fuoco che hanno controllato che non vi fossero perdite alla tubatura foriere di ulteriori problemi. Non si sono registrate, però, fuoriuscite di metano, è toccato poi ai tecnico dell’azienda del gas la riparazione della cabina.

Il ferito, un 50enne, è stato condotto all’ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo.